Pourquoi Pablo Escobar s'est rendu aux autorités colombiennes en 1991

ON VOUS EN REPARLE - Le 19 juin 1991, Pablo Escobar se rend aux autorités colombiennes

Au début des années 1990, Pablo Escobar a 41 ans et il est poursuivi sans relâche par la police colombienne : 3.000 hommes mobilisés, une récompense de 2 millions de francs pour toute information qui peut aider à l'arrêter, des proches arrêtés ... tout est mis en place pour capturer le baron de la drogue, dont l'âge d'or est fini.

Pilleur de tombes, trafiquant, député adjoint, tueur au sang-froid, Pablo Escobar est désormais l'ennemi public mondial numéro 1.

Et puis César Gaviria est élu président de Colombie en août 1990. Le nouveau président cède à un chantage d’Escobar qui tient en otage des familles. Gaviria fait une promesse : ne jamais extrader les trafiquants de drogue s'ils se rendent … Or, ce que craint justement Pablo Escobar, c’est une extradition vers les Etats-Unis.

Pablo Escobar prend le pari et s’exprime à la radio : "En ce moment historique où les combattants se rendent pour la pacification du pays, je ne peux rester indifférent au besoin de paix revendiqué par la grande majorité des Colombiens". Escobar va intégrer la prison d’Envigado, son village natal, sur les hauteurs de Medellin.

Mais cette reddition est un écran de fumée. Cette prison, surnommée la Cathédrale, n’en est pas une : Pablo Escobar a fait lui-même les plans du bâtiment et continue tranquillement son trafic depuis sa geôle.

Lors d’un transfert un an plus tard, Pablo Escobar s’évade. Une nouvelle traque commence. Le baron de la drogue sera tué après un an de cavale le 2 décembre 1993 par la police colombienne.

