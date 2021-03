publié le 02/03/2021 à 13:24

En Russie, Alexeï Navalny est arrivé dans la région de Vladimir, à 200 km de Moscou. C'est là que se trouve la colonie pénitentiaire, où le premier opposant à Vladimir Poutine va purger sa peine de deux ans et demi de prison. Une structure qui rappelle immanquablement le goulag.

Il s'agit d'une colonie pénitentiaire héritée de l'époque soviétique, une colonie dans laquelle les détenus sont tenus de travailler pour payer les frais de logement qui leur sont imposés. Des journées de travail harassantes et interminables, selon les ONG de défense des droits humains. Alexeï Navalny pourra y travailler comme cuisinier, bibliothécaire ou couturier, annonce, rassurant, le directeur des services pénitentiaires russes, qui promet qu'aucune menace ne pèsera sur la santé du condamné politique.

En réalité, selon d'anciens détenus, cette colonie entourée d'une clôture de tôles surmontées de barbelés est une machine à "briser" où les prisonniers n'ont quasiment pas de temps libre et sont complètement coupés du monde extérieur. Harcèlement, humiliations, le but sera de le "casser psychologiquement", estime un spécialiste. Navalny devrait y rester plus de deux ans.