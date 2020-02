Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il provoqué la colère des Camerounais ?

et AFP

publié le 25/02/2020 à 10:35

Les propos d'Emmanuel Macron ne passent pas. Le président français, qui a promis samedi 22 février de mettre la "pression" à son homologue camerounais Paul Biya, a provoqué le mécontentement de centaines de jeunes camerounais, qui ont manifesté dans le calme lundi devant l'ambassade de France à Yaoundé.

Entre 400 et 600 jeunes, selon une estimation de la police et de la gendarmerie, se sont mobilisés à l'entrée de l'ambassade de France, chantant et dansant à la gloire de Paul Biya, tout en s'insurgeant contre l'attitude d'Emmanuel Macron. La plupart des manifestants portaient des drapeaux du Cameroun tandis que d'autres brandissaient des pancartes hostiles au président français.

"M. Macron, le Cameroun n'est pas un Dom-Tom" (départements et territoires français d'Outre-Mer), "M. Macron mêle-toi de tes oignons", pouvait-on lire sur certaines pancartes.

"Le maximum de pression" sur Paul Biya

"Nous sommes ici pour riposter aux propos de Macron parce qu'il a manqué de respect à notre patriarche (Paul Biya)", a expliqué à l'AFP un manifestant, Souley Aboubakar, président d'une des associations à l'origine de ce rassemblement.

"Il (M. Macron) est un président de la République. Il doit être respecté, mais il doit respecter notre président", a-t-il ajouté. "Nous ne sommes pas une province de la France. Le Cameroun est un État souverain, indépendant depuis 1960", a-t-il poursuivi, invitant Emmanuel Macron à présenter "des excuses".

Samedi, le chef de l'État français avait promis à un activiste camerounais qui l'avait interpellé à Paris, en marge d'une visite au Salon de l'agriculture, de mettre "le maximum de pression" sur Paul Biya pour que cessent "des violences au Cameroun qui sont intolérables".