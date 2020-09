publié le 18/09/2020 à 07:53

Quelque 2.000 juifs hassidiques (ultra-orthodoxes), venus d'Israël, de France, de Grande-Bretagne et des États-Unis, souhaitaient rejoindre depuis la Biélorussie la ville d'Ouman, dans le centre de l'Ukraine, pour un pèlerinage. Plus de 1.000 d'entres eux sont coincés dans un "no man's land" qui sépare la Biélorussie et l'Ukraine.

En effet, l'Ukraine a fermé ses frontières aux étrangers en raison d'une recrudescence des cas de coronavirus sur son territoire. Une partie des pèlerins juifs se sont ainsi trouvé coincés au poste-frontière de Novi Yarylovychi, que les autorités ukrainiennes ont "complètement fermé".

Ce jeudi 17 septembre au matin, les personnes concernées ne semblaient pas vouloir faire demi-tour, selon l'Ukraine. Le pays les ravitaille en eau et en nourriture. "L'Ukraine a annoncé qu'elle n'autoriserait pas l'entrée sur son territoire (...). J'appelle nos citoyens à revenir en Israël et à respecter les mesures de quarantaine à leur arrivée", a tranché jeudi le ministre israélien de l'Enseignement supérieur et des ressources en eau, Zeev Elkin.

J'attends et je prie qu'ils ouvrent la frontière. L'un des pèlerins à la frontière, Itsik Cohen, à l'AFP





L'un des pèlerins à la frontière, Itsik Cohen, a expliqué à l'AFP que la Croix Rouge a donné aux pèlerins de l'eau et des soins à ceux qui en avaient besoin. L'armée bélarusse a installé des tentes pour qu'ils puissent y dormir, et a fourni des couvertures et des toilettes mobiles.

Le pèlerinage, censé duré du 18 au 28 septembre, a pour destination la tombe de Rabbi Nahman de Breslev (1772-1810), le fondateur d'une branche du judaïsme ultra-orthodoxe, le hassidisme. Il se tient chaque année au moment de Roch Hachana, le Nouvel an hébraïque.