Pourquoi Bolsonaro a annulé son rendez-vous avec Le Drian

et AFP

publié le 01/08/2019 à 21:25

La nouvelle avait provoqué un tollé, mercredi 31 juillet. L'annulation de la rencontre entre Jean-Yves Le Drian et Jair Bolsonaro "pour des questions d'agenda" a fait grincer des dents du côté de la diplomatie française. Le président brésilien était même allé jusqu'à partager son rendez-vous chez le coiffeur en live sur Facebook, à l'heure précise où il devait originellement converser avec le ministre hexagonal de l'Europe et des Affaires étrangères.

Bolsonaro est revenu, ce jeudi 1er août, sur cet incident diplomatique. Il a notamment évoqué le fait que Jean-Yves Le Drian avait prévu de rencontrer des ONG au Brésil. "Qu'est-ce qu'il est venu discuter avec des ONG ici ? Dès qu'on parle d'ONG, il y a une alarme (qui s'allume) dans la tête de celui qui a un minimum de bon sens", a déclaré le chef d'État d'extrême droite.

Sur Twitter, l'ambassade de France au Brésil avait indiqué que Jean-Yves Le Drian s'était réuni au Brésil avec "des membres de la société civile pour relever ensemble les défis du changement climatique et de la protection de l'environnement, en perspective de la #COP25".

Le président brésilien, climato-sceptique

Connu pour sa position climato-sceptique, le président brésilien n'a sans doute pas apprécié les rendez-vous du ministre français. "Il (Jean-Yves Le Drian) avait une audience prévue avec moi à son agenda. Je me suis alors rendu compte qu'il avait aussi (un rendez-vous prévu avec le vice-président Hamilton) Mourao, et des ONG. Qui est en train de porter préjudice au Brésil ? Les ONG", a-t-il précisé.

Visiblement amer, Boslonaro à répondu sans langue de bois à un journaliste qui lui a demandé s'il avait raté la rencontre pour des raisons de divergences politiques : "J'avais un autre engagement, comme celui de parler avec toi, par exemple. Te donner une interview est beaucoup plus important que de parler avec lui, avec tout mon respect. Pour chaque moment, il y a une stratégie à adopter pour agir" (de la bonne façon).



Le président brésilien a récemment suscité un tollé en remettant en cause des chiffres officiels montrant une augmentation récente de la déforestation, et a demandé à être prévenu avant qu'ils soient rendus publics.