Pour Trump, tout ce que Macron touche "devient de la merde"

publié le 25/06/2020 à 11:20

Les relations entre Donald Trump et Emmanuel Macron pourraient ne pas tarder à se ternir. Dans son livre La pièce où c'est arrivé : mémoires de la Maison-Blanche, l'ex-conseiller du président américain, John Bolton, est revenu sur un épisode datant de l'été 2019.

Cette année là, alors que les relations entre les États-Unis et l'Iran sont particulièrement tendues après un renforcement des sanctions américaines, Emmanuel Macron a milité pour un allègement de ces sanctions afin de sauver ce qui restait de l'accord sur le nucléaire iranien, rapporte L'Express.

Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire et Steven Mnuchin, son homologue américain, auraient même imaginé un possible geste financier des États-Unis, sans que John Bolton n'en soit informé. "Macron n'avait rien de nouveau à offrir, et Trump a continué d'affirmer qu'il parlerait directement avec les Iraniens", écrit John Bolton. Le 8 août, Donald Trump me dit à propos de Macron : 'Tout ce qu'il touche devient de la merde'", rapporte-t-il dans son livre.

En effet, ce même jour, Donald Trump a publié deux tweets cinglants à l'encontre d'Emmanuel Macron. "Je sais qu'Emmanuel pense bien faire, comme tous les autres, mais personne ne parle au nom des États-Unis, à part les États-Unis eux-mêmes. Personne n'est autorisé de quelque manière que ce soit, sous quelque forme que ce soit, à nous représenter !", a écrit Donald Trump sur Twitter.