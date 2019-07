et AFP

publié le 22/07/2019 à 06:58

Un incendie d'une "extraordinaire difficulté" fait rage depuis samedi 20 juillet dans une région montagneuse du centre du Portugal. Les bourrasques et la sécheresse compliquent son extinction.

Dimanche soir, 1.700 pompiers étaient mobilisés. Alors qu'ils avaient initialement espéré réussir à circonscrire les différents départs, dans la journée de dimanche, les rafales de vent aux directions changeantes par une température de 35 degrés ont provoqué de nombreuses reprises de feu.

"La situation est encore très grave face à un incendie d'une extraordinaire difficulté et d'une extrême violence de propagation", a commenté le commandant de la Protection civile pour la région centre, Luis Belo Costa. Plusieurs maisons ont été détruites. 30 personnes ont été blessées, dont un civil qui, grièvement brûlé, a du être évacué en hélicoptère vers Lisbonne.

L'origine des incendies fait l'objet d'une enquête

Deux autres feux de forêts de grande dimension ont été combattus. L'origine des incendies fait l'objet d'une enquête car cinq feux de taille significative se sont déclarés dans des zones très rapprochées. Un incendiaire présumé à été arrêté dimanche à Castelo Branco, selon la police judiciaire. Âgé de 55 ans, il est soupçonné d'avoir allumé un feu près de la ville mais n'a pas joué de rôle dans les vastes incendies qui se sont déclenchés dans l'après-midi de samedi.

Au total, cinq régions du centre et du sud du Portugal étaient placées dimanche en alerte maximale aux incendies. Le centre du pays est régulièrement la proie des feux de forêt. Les plus meurtriers de l'histoire avaient tué 114 personnes en juin et en octobre 2017.