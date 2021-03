Philippines : saisie pour 2,7 millions d'euros de palourdes géantes

publié le 05/03/2021 à 17:27

Dans un village situé sur l'archipel des Palawan à l'ouest des Philippines, plus de 80 tonnes de palourdes tropicales ont été découvertes. Selon les autorités, il s’agit de l'une des plus grandes opérations jamais organisées dans les Philippines. Ces palourdes sont menacées en raison d’un fort retour du braconnage. Elles auraient remplacé le commerce de l'ivoire, officiellement interdit.

Ces coquillages permettent notamment de fabriquer des bijoux. Mercredi 3 mars, des militaires ont fait des descentes dans plusieurs maisons de l'île Johnson. Ils ont déterré plus de 300 palourdes, d'une valeur d'environ 2,7 millions d'euros au marché noir.



Accusé d'avoir supervisé ce ramassage illégal de coquillages, le chef du village va être poursuivi, a déclaré Jovic Fabello, le porte-parole du conseil de conservation du gouvernement de Palawan.

Entre 6 mois et 1 an de recherches

Le ramassage de ces quelque 80 tonnes de coquillages a nécessité entre six mois et un an, a indiqué une porte-parole des garde-côtes à nos confrères de l'AFP. L'archipel des Palawan est un endroit où se pratique le commerce illégal de pangolins, de tortues marines et d'oiseaux sauvages.



Les contrevenants encourent des peines pouvant aller jusqu'à huit ans de prison et des amendes s'élevant à 50.000 euros.