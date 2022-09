Philippe Caverivière : "Elizabeth II fauchée à 96 ans, tellement injuste", dit Soeur André, 118 ans

Actualité oblige, Philippe Caverivière a évoqué ce vendredi 9 septembre la disparition d'Elizabeth II, et notamment sa longue vie - la Reine d'Angleterre est décédée à l'âge de 96 ans la veille. L'humoriste comprend l'émotion générale, mais ironise sur la peine provoquée par le décès de celle qu'il appelle "mémère d'Angleterre".

Il cite notamment le témoignage de sœur Andrée, 118 ans, qui dit : "Partir si jeune, fauchée à 96 ans, c'est tellement injuste." Il prévient les auditeurs que "toutes les grand-mères de 96 ans qui nous quittent n'auront pas le droit à une édition spéciale sur RTL".

"À 96 ans de vie, dont 75 ans de vie de Reine en palais et non en Ehpad Orpea, ce n'est pas tragique non plus", plaide le chroniqueur qui conseille aux peoples de seconde zone de "ne pas mourir maintenant" pour éviter le "syndrome Farrah Fawcett" et se voir éclipser.

