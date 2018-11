Panne sérieuse de l’avion de Merkel : la piste criminelle envisagée

et AFP

publié le 30/11/2018 à 12:11

La chancelière allemande Angela Merkel devrait finalement atterrir vendredi 30 novembre en début de soirée à Buenos Aires et participer au dîner du sommet du G20, après un atterrissage d'urgence jeudi à Cologne pour une "panne sérieuse" de son avion, a-t-on appris de sources proches du gouvernement.



Selon le quotidien régional Rheinische Post, qui cite des sources au sein des services de sécurité allemands, les enquêteurs examinent une éventuelle piste criminelle qui pourrait avoir entraîné l'atterrissage d'urgence de l'Airbus de la chancelière.

La chancellerie n'a pas souhaité commenter ces informations. Le capitaine de l'avion, "le plus expérimenté de l'équipage" gouvernemental, selon la chancelière, a évoqué "un arrêt sans précédent des systèmes de communication", selon le journal régional.

Une "panne sérieuse" de l’avion

L'avion gouvernemental avait dû rebrousser chemin alors qu'il survolait les Pays-Bas pour atterrir d'urgence jeudi soir à Cologne en raison d'une panne de certains systèmes électriques. Finalement la dirigeante allemande a décollé de Madrid ce vendredi matin.



Angela Merkel, qui a passé la nuit dans un hôtel de Bonn, a qualifié les problèmes rencontrés par l'avion de "panne sérieuse", selon l'agence allemande dpa. Ses rencontres bilatérales prévues vendredi avec le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping ont été annulées, selon la même source.



Elles pourraient néanmoins avoir lieu à un autre moment pendant le sommet qui dure jusqu'à dimanche 2 décembre. Angela Merkel ne devrait pas non plus être présente pour la traditionnelle "photo de famille" qui réunit les chefs d'État ou de gouvernement des 20 pays composant le G20.