publié le 29/04/2019 à 20:02

Des commissions trop élevées. Les Américains Visa et Mastercard sont désormais obligés de réduire sensiblement les coûts de paiement en Europe par carte bancaire émise en dehors de la région, a annoncé, ce lundi 29 avril, la Commission européenne.



Visa et Mastercard facturent en effet des frais pour les paiements transfrontaliers. Jusqu'à présent, ils étaient sensiblement plus élevés pour les cartes de crédit émises hors de l'espace économique européen - l'UE, l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein - que pour celles émises à l'intérieur de cet espace. Les paiements des touristes asiatiques ou américains en voyage en Europe faisaient ainsi l'objet de frais plus élevés que les clients Français ou Espagnols.

Mais les frais finaux sont payés par les commerçants chez qui le consommateur achète par carte. Ceux-ci répercutent ensuite les surcoûts des achats des touristes sur l'ensemble de leurs clients en augmentant le prix de leurs marchandises.

Visa et Mastercard se sont engagés à réduire leurs commissions de 40% en moyenne, indique l'exécutif européen. Mais l'Organisation européenne de défense des consommateurs (BEUC) regrette que la réduction des commissions interchanges soit plus faible pour les paiements en ligne que pour les paiements physiques.