Ovnis : ce qu'a dit un ex-agent américain sur les "restes d'un appareil non identifié"

Faut-il croire en l'existence des extra-terrestres ? David Grusch, un ancien officier de renseignement, a affirmé mercredi devant le Congrès américain être persuadé que les États-Unis sont en possession d'un Ovni. Cet homme, qui se définit comme un lanceur d'alerte, a témoigné devant une commission de la Chambre des représentants. "Dans le cadre de mes fonctions, j'ai appris qu'il existait un programme (...) visant à récupérer les restes d'un appareil non identifié et de l'analyser", a déclaré David Grusch. "J'ai pris la décision, en me fondant sur les données que j'ai recueillies, d'en faire part à ma hiérarchie et à plusieurs membres de l'inspection générale et de devenir lanceur d'alerte", a ajouté l'ex-agent.

David Grusch a cependant dit ne pas pouvoir livrer de détails supplémentaires en public, car il s'agit d'informations classifiées. Mais il n'en démord pas : selon lui, le gouvernement américain cache des informations au public et au Congrès. S'il n'a pas fourni de preuves, il assure avoir pu interroger "personnellement" des individus ayant eu une connaissance directe de l'existence de cet Ovni.

"Ce témoignage est fondé sur des informations qui m'ont été transmises par des individus, dont les antécédents de légitimité et de services rendus à ce pays sont connus. Beaucoup ont partagé avec moi des preuves convaincantes, sous forme de photographies, de documents officiels et de témoignages oraux couverts par le secret", a assuré l'ancien agent.



Pas de preuves, mais un CV solide

David Grusch, 36 ans, a travaillé sur les phénomènes aériens non identifiés pour l'armée américaine, notamment sur des vidéos prises par des pilotes américains où l'on voyait des objets dotés "de caractéristiques inconnues". Cet ancien soldat de l'US Air Force a donc des références et se définit comme un lanceur d'alerte. Il répète depuis des mois que le gouvernement américain a recueilli depuis longtemps des restes d'engins spatiaux d'origine non humaine, et l'a caché au public. Si son CV plaide pour lui, ses témoignages sont à prendre avec précaution. Il n'a pas de photos, il dit connaître des gens qui lui ont dit qu'ils travaillaient sur ses vaisseaux, mais il n'a rien vu de ses propres yeux.

Le gouvernement américain prend toutefois au sérieux ces phénomènes et la Nasa a récemment appelé à davantage d'efforts pour les étudier scientifiquement. Le responsable du service du Pentagone chargé d'enquêter sur ces phénomènes avait assuré, en avril dernier, qu'aucun signe d'activité extraterrestre n'avait été détecté. La Nasa a, de son côté, tenu sa première réunion publique sur les Ovnis début juin. L'agence y a diffusé une vidéo sur laquelle on peut voir un objet volant non-identifié aperçu au Moyen-Orient en 2022, suscitant une multitude de réactions sur les réseaux sociaux.