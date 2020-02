Ouganda : quatre gorilles de montagne tués par la foudre

publié le 09/02/2020 à 14:03

Quatre gorilles de montagne, une espèce protégée, ont été tués par la foudre dans un parc national en Ouganda.C'est ce qu'a annoncé un organisme transfrontalier de conservation d'aires protégées.

"Sur la base des lésions macroscopiques de (l'examen) post-mortem, l'observation sur le terrain et l'histoire de l'évaluation, la cause provisoire de la mort des quatre individus est susceptible d'être l'électrocution par la foudre", écrit la Collaboration transfrontalière du Grand Virunga dans un communiqué. Des examens en laboratoires doivent cependant confirmer la cause des décès des quatre gorilles dans un délai de deux à trois semaines.

Ces trois femelles adultes et ce jeune mâle faisaient partie d'un groupe de 17 gorilles, dans le parc national Mgahinga (sud-ouest de l'Ouganda). En 2008, on estimait qu'il ne restait que 680 de ces grands singes, mais grâce aux efforts de conservation et aux patrouilles anti-braconnage, leur population est passée à plus de 1.000.

L'une des aires de conservation les plus importantes au monde

Le gorille de montagne, une sous-espèce du gorille de l'est, est ainsi passé de la catégorie "en danger critique d'extinction" à "en danger", selon la nomenclature de l'Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN).

Le parc national Mgahinga fait partie du massif des Virunga, l'une des aires de conservation les plus importantes au monde, à cheval sur la République démocratique du Congo, le Rwanda et l'Ouganda. La Collaboration transfrontalière du Grand Virunga (GVTC), établie sur base d'un traité en 2015 entre ces trois pays, cadre les programmes, plans et activités pour protéger cette zone.