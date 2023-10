Otages français à Gaza : Emmanuel Macron assure aux familles que "tout sera fait" pour les libérer

Emmanuel Macron l'assure : "Tout sera fait" pour que les otages français à Gaza, retenus par le Hamas, "reviennent sains et saufs en France." Le président de la République a fait cette promesse vendredi 20 octobre, lors d'une visioconférence avec les familles des otages. "Le président de la République a redit aux familles le soutien qui est le sien, et celui de tous les Français face à cette terrible épreuve et sa détermination à lutter sans relâche contre toutes les formes de terrorisme", selon un communiqué de l'Élysée. La présidence de la République précise que la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna était également présente lors de cet échange.

Selon un dernier bilan donné jeudi, 28 Français sont morts et sept autres sont toujours portés disparus depuis l'attaque du Hamas, dont certains retenus par le groupe islamiste à Gaza. Le Quai d'Orsay n'a pas précisé le nombre d'otages et s'est refusé à tout commentaire, "par respect pour les familles". Deux Françaises, qui étaient en captivité à Gaza, ont été assassinées par le mouvement terroriste : Carmela, une grand-mère de 80 ans, et Noya, sa petite-fille de 12 ans. Elles seront toutes les deux enterrées dans le kibboutz natal de la grand-mère, au nord d'Israël. Le Hamas a enlevé 203 otages, parmi lesquels des étrangers de plus de vingt pays, lors de son attaque du 7 octobre contre Israël.

