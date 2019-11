publié le 26/11/2019 à 15:11

Treize militaires français ont été tués au Mali dans l'accident de deux hélicoptères lors d'une opération de combat, a annoncé l'Élysée ce mardi 26 novembre. Ils intervenaient dans le cadre de l'opération Barkhane, une opération militaire menée par l'armée française depuis 2014, au Sahel et au Sahara, qui vise à lutter contre les djihadistes.

Cette opération, à cheval entre cinq pays (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad), mobilise à elle seule près de 4 500 soldats français. Au total, selon le ministère des Armées, contacté par RTL, et après l'annonce de l'Élysée, 31 militaires français sont tombés dans l’exécution de leur mission depuis les débuts de cette opération, le 1er août 2014. Dix autres sont morts au Mali au cours de l'opération Serval qui a eu lieu entre 2013 et juillet 2014.

C'est le militaire de 24 ans Ronan Pointeau qui avait été la dernière victime en date d'une attaque à l'engin explosif au passage de son véhicule blindé dans la région de Menaka (est), près du Niger, le 2 novembre.

Le 11 novembre dernier, Emmanuel Macron a d'ailleurs rendu un hommage aux 549 militaires tués, depuis 1963, lors des opérations extérieures, avec notamment l'inauguration d'un monument aux morts. Cet accident, survenu ce mardi, est l'un des plus lourds bilans humains essuyés par l'armée française.