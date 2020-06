Une planète similaire à la Terre découverte autour d'un jumeau du Soleil

publié le 11/06/2020 à 19:08

À quelque 3.140 années lumières de notre planète se trouve une exoplanète, comme il en existe des milliers. Une exoplanète est une planète orbitant autour d'une étoile autre que le Soleil, autrement dit une planète extérieure à notre système solaire.

Cette exoplanète, qui fait l'objet d'une publication récente dans la revue Astronomy & Astrophysics, orbite autour d'une étoile appelée Kepler-160, connue pour être semblable au Soleil.

Deux planètes avaient déjà été observées dans le système de Kepler-160, comme l'explique Futura Sciences. Il s'agit de Kepler-160 b, une super-Terre d'un diamètre 1,7 fois plus grand que la Terre et Kepler-160 c, plutôt semblable à Neptune.

Les scientifiques annoncent aujourd'hui la découverte de Kepler-160 c, une troisième planète extrêmement chaude, comme les deux premières, mais aussi d'une potentielle planète nommée KOI-456.04 dont les caractéristiques se rapprochent de celles de la Terre.

Si son diamètre est 1,9 fois plus grand que celui de notre planète bleue, cette planète fait le tour de Kepler-160 en 378 jours, ce qui, selon Futura-Sciences, la situe dans la zone habitable de son étoile. Cela signifie que la pression atmosphérique est suffisante pour que l'eau soit maintenue à l'état liquide sur sa surface.

KOI-456.04 est encore au stade de candidate, elle n'est pas encore confirmée comme étant une planète. Mais si cela se confirmait, elle ferait partie de la liste peu fournie des planètes de taille proche de la Terre se trouvant dans la zone habitable de leur étoile.

L'existence de cette quatrième planète reste à confirmer, selon Futura Sciences, par des observations supplémentaires de la part des plus puissants télescopes terrestres ou de la mission de l'Agence spatiale européenne Plato, qui sera lancée en 2026.