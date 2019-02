publié le 20/02/2019 à 17:23

Une marée noire se profile t-elle dans les îles Salomon ? Le MV Solomon Trader a heurté le fond le 5 février dernier, alors qu'il était en train de recevoir un chargement de bauxite sur l'île Rennell, le plus grand atoll surélevé du monde, dont le tiers sud-est figure sur la liste du patrimoine mondial. Les conditions de mer, très formée en raison du passage du cyclone Oma, ont empêché toutes les tentatives de sauvetage du bateau de 225 mètres de long.



Les habitants de l'archipel ont affirmé ce mercredi 20 février qu'une nappe de carburant commençait à se former. "Nous commençons à voir une nappe", a déclaré à l'AFP Derek Pongi, résidant près de la zone, "Elle n'est pas si grande que ça mais c'est dur à dire parce que la météo est encore mauvaise".

Longue de 85 km pour une quinzaine de large, l'île Rennell se trouve à 240 km au sud de Honiara, la capitale des Salomon. Le témoin local dit redouter une catastrophe écologique de grande ampleur. "Les gens vivent ici de la mer", a-t-il précisé. "Cela leur rendrait la vie très dure".

L'Australie épaule les Salomon pour limiter les dégâts

Si le navire transportait de la bauxite, une roche riche en oxydes de fer, tout vraquier de cette taille embarque nécessairement une énorme quantité de carburant, un fioul lourd et particulièrement polluant.



Selon le journal local Solomon Times Online, le propriétaire du bateau battant pavillon hongkongais, Bintan Mining, a dépêché sur les lieux des spécialistes venus d'Australie et des États-Unis. Le pays du Pacifique a indiqué travailler avec les autorités des Salomon pour impliquer l'affréteur du navire, son propriétaire et son assureur dans l'opération de renflouement. "L'Australie a mené une inspection aérienne du vaisseau et fourni les résultats aux autorités des Salomon", a annoncé dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères. La capitale australienne "a également dépêché un expert pour assister le gouvernement des Salomon dans les étapes suivantes".



Le Bureau de gestion des catastrophes nationales (BGCN) de l'archipel, qui selon certains médias n'a aucune expérience dans la coordination de secours maritimes d'une telle ampleur, n'a pas pu être joint dans l'immédiat.