Nouvelle-Zélande : épuisée, la très populaire Première ministre, Jacinda Ardern va démissionner

Jacinda Ardern, Première ministre travailliste de Nouvelle-Zélande, a annoncé sa démission prochaine lors d'une réunion de son parti tenue jeudi 19 janvier. Elle a indiqué que sa démission prendrait effet au plus tard le 7 février, et le caucus travailliste voterait pour désigner un nouveau chef dans les trois prochains jours. "Je n'ai tout simplement plus assez d'énergie pour quatre ans supplémentaires", a-t-elle déclaré.

Jacinda Ardern, 42 ans, était devenue Première ministre dans un gouvernement de coalition en 2017, avant de conduire le Parti travailliste de centre-gauche à la majorité absolue lors de l'élection suivante, trois ans plus tard. Elle a vu son parti et sa popularité personnelle chuter dans les récents sondages, alors que de nouvelles élections doivent avoir lieu le 14 octobre 2023.

Depuis son arrivée à la tête du gouvernement il y a 6 ans, Jacinda Arden a affronté l'attentat de Christchurch (2019) qui a fait 51 morts, l'éruption du volcan de White Island (2019) où 18 personnes ont perdu la vie, la pandémie de coronavirus, et a donné naissance à son premier enfant en juin 2018.

À écouter Qui est Jacinda Ardern, la femme la plus influente de la Nouvelle-Zélande ? 00:04:12

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info