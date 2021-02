Nouvel An chinois : les festivités douchées par l'appel à rester chez soi

publié le 12/02/2021 à 13:48

Ce vendredi 12 février, les Chinois fêtent leur Nouvel An. C'est normalement la plus grande migration du monde. Des centaines de millions de Chinois retournent dans leur famille, voyagent. Cela avait contribué l'an dernier à essaimer un peu partout le virus. Cette fois, les autorités font tout pour décourager les déplacements.

Éviter les grandes migrations et rester chez soi, c'est la consigne, cette année, des autorités chinoises, risque de Covid-19 oblige. Une consigne plutôt bien suivie jeudi soir par ce ressortissant francophone : "Je vais rester à Pékin et avec mon smartphone, je vais parler avec enfants, parents et amis. Comme ça, on se verra. On aura des images virtuelles, mais on ne pourra pas se toucher (...) Cela représente beaucoup de changements dans ma vie".

Des retrouvailles familiales en distanciel et une soirée de réveillon on ne peut plus calme. "On a réservé une table dans un restaurant chinois et ensuite", explique-t-il. "On reviendra à la maison pour regarder à la télévision le traditionnel gala que le milliard de Chinois va regarder".

Et en enchaînant chorégraphies, comédie, chanson sur fond d'unité nationale et d'images de toutes les provinces, le plus grand cabaret du monde de la télévision chinoise, retransmis en mondiovision, a offert pendant plus de quatre heures, un incroyable voyage virtuel dans leur pays aux téléspectateurs restés chez eux pour célébrer l'année du Buffle de métal.