Arabie Saoudite : après 1.001 jours de prison, Loujain Al Hathloul a été libérée

publié le 11/02/2021 à 23:49

Sa détention aura donc duré 1.001 jours. En Arabie Saoudite, la militante féministe Loujain Al Hathloul a été libérée, mercredi 10 février, près de trois ans après son arrestation en mai 2018, en raison de son militantisme sur les réseaux sociaux. Connue pour avoir défendu avec poigne le droit de conduire pour les femmes, elle estime que l'arrivée du président américain Joe Biden au pouvoir a facilité sa libération.

Le candidat démocrate s'était engagé, durant sa campagne, à faire de l'Arabie Saoudite un État "paria", en raison de ses atteintes aux droits humains. La jeune femme de 31 ans a donc enfin retrouvé ses parents, qui vivent en Arabie Saoudite.

Ses sœurs, qui habitent en Belgique, ont également pu la joindre par téléphone et sont soulagées de sa libération. "C'est un moment que je n'oublierai jamais, je n'y croyais pas quand je l'ai vu à l'écran, c'est une femme tellement forte" s'est réjouie l'une d'elles. Pour ses sœurs, le combat continue car Loujain Al Hathloul n'est qu'en liberté conditionnelle et la jeune femme compte aussi obtenir réparations pour les tortures qu'elle dit avoir subi en prison.

"Ce qu'on veut maintenant, c'est une vraie justice. On veut que Loujain soit reconnue complètement et inconditionnellement libre et nous n'arrêterons pas avant d'avoir obtenu justice" affirme sa sœur Lina. En Arabie Saoudite, de nombreux défenseurs des droits de l'Homme sont encore incarcérés et certains ont été arrêtés en même temps que Loujain Al Hathloul, en 2018.