"Mercure rétrograde" : le phénomène astrologique chaotique arrive ce 14 janvier

Après l'horoscope quotidien que vous lisez en ligne ou à la fin de votre magazine ou journal préféré, le "Mercure rétrograde" est probablement la donnée astrologique la plus connue. Plus de batterie ? "Mercure rétrograde". Métro en panne ? "Mercure rétrograde". Rien ne se passe bien dans votre vie ? "Normal, Mercure rétrograde..." Voilà la ritournelle que l'on retrouve de plus en plus sur les réseaux sociaux et dans les conversations des amateurs d'astrologie.

L'expression "Mercure rétrograde" (ou "Mercury retrograde" en anglais) vient d'une illusion d'optique astronomique qui a été interprété par les astrologues comme une période difficile pour la quasi-totalité du zodiaque. Un phénomène ancien devenu culte grâce à Internet qui a fait de ce phénomène le bouc-émissaire de tous les problèmes de votre quotidien (avec souvent une bonne dose de second degré).

Lorsque, depuis la Terre, on observe la petite planète la plus proche du soleil, il se peut que Mercure donne l'impression de reculer. C'est cette marche arrière planétaire qui est baptisée "Mercure rétrograde". Cette configuration astrale peut se reproduire plusieurs fois dans l'année. En 2021, Mercure a fait des siennes entre le 30 janvier et 20 février, entre le 30 mai et le 22 juin et entre le 27 septembre et le 17 octobre. Pour cette nouvelle année 2022, il y aura non pas trois mais quatre périodes de turbulences. Il faudra faire attention du 14 janvier au 4 février, puis du 10 mai au 3 juin, puis du 10 septembre au 2 octobre et enfin du 29 décembre au 18 janvier.

Qu'est-ce qui attend le monde pendant ces périodes ? Il faut d'abord savoir que Mercure rétrograde dans certains signes, faisant - toujours selon les astrologues - varier les effets de cette période infernale. Pour notre période actuelle Mercure rétrograde en Capricorne et Verseau.

Crédit :

Pour les astrologues, ces deux signes ont été particulièrement influents lors de notre grande crise mondiale de 2020. ce rétrograde de début d'année 2022 pourrait donc bien nous redonner un arrière-goût de 2020... Vous vous souvenez des confinements et de cette impression d'impuissance collective face à la pandémie ? Eh bien, elle sera de retour... pour un temps seulement. En février, mars et surtout avril, le ciel devrait considérablement s'éclaircir.

Les conséquences pour votre signe

Bélier : Vous allez vraiment regarder à la loupe l'état de vos relations. Vous allez sans doute sur-analyser le comportement de vos proches, amis, famille... Voir comment ils interagissent entre eux et eux... avec vous. Peut-être sera-t-il temps d'observer et de prendre quelques décisions dans quelques semaines. Un peu de ménage, y compris dans ses relations, ne peut pas faire de mal.

Taureau : Parlons affaires. Vous allez certainement jeter un œil plus vif que d'habitude sur votre carrière. Votre réseau va revenir au centre de vos occupations. Anciens collègues, nouvelles opportunités... Vous devriez profiter de cette période pour constater votre dur labeur et enfin réclamer ce qui vous est dû.

Gémeaux : Oui le monde vous appelle et vous avez plus qu'assez de cette situation. Votre esprit aventurier veut que cette année 2022 soit celle du renouveau, de l'espoir... Mais vous ne devriez pas miser sur ce rétrograde pour vous lancer concrètement. Utilisez ces quelques semaines pour anticiper les choses, préparer vos nouvelles missions, projets, voyages... Un peu de contemplation ne vous fera pas de mal.

Cancer : On ne va pas vous le cacher. Cette période va être vraiment compliquée pour vous les Cancer. Les émotions (les vôtres et celles des autres) vous submergent souvent et cette période ne va pas améliorer les choses. Votre vulnérabilité peut cependant devenir une force si vous êtes capables de l'analyser et d'en tirer de bons enseignements.

Lion : Mercure va vous demander de vous concentrer sur vos proches relations, y compris celles que vous pensiez loin derrière vous. Il n'est cependant pas forcément sage de vous jeter dans de longues conversations avec vos exs si ceux-ci refont surface. Prenez du recul, analysez la situation et demandez-vous si c'est ce dont vous avez vraiment besoin.

Vierge : Il est grand temps de faire le ménage dans votre organisation de tous les jours. Les Vierge sont toujours des as de la planification et de la rigueur donc ça devrait vous plaire. Revoyez votre routine du matin, du soir, l'organisation de votre travail, de votre vie familiale et domestique, de vos hobbies... Essayez de voir ce qui cloche, ce qui mérite d'être amélioré pour atteindre vos buts. Cette période sera idéale pour revoir et corriger plutôt que de vous lancer dans quelque chose de totalement nouveau.

Balance : Le rétrograde de ce mois de janvier se concentrera sur votre 5e Maison qui gouverne vos passions. Il sera donc grand temps de réévaluer la place que vous donner à vos passions créatives... mais aussi vos passions amoureuses. Prenez le temps, n'agissez pas, et préparer à redémarrer sur des bases plus seines quand les températures remonteront.

Scorpion : Des conversations compliquées vont certainement venir émailler cette période délicate. Faites bien attention aux mots qui sortiront de votre bouche et ne tirez pas de conclusions hâtives. Les membres de votre foyer seront au cœur de cette petite période de turbulence. Misez sur le calme et la communication apaisée (ce n'est pas votre style, mais il va falloir vous y mettre un peu).

Sagittaire : Vous allez connaître le grand classique du Mercure rétrograde pour cette période : les problèmes de communication. Soyez clairs et directs pour limiter les problèmes d'interprétation au maximum. Si vous avez l'impression qu'on ne vous comprend pas et qu'on vous agresse, demandez à vos interlocuteurs de clarifier leurs pensées. Vous pourriez, vous aussi, mal interpréter ce qu'ils vous ont dit...

Capricorne : Vous gérer très bien vos finances en général et essayez au maximum de faire attention, ce qui vous apporte un certain niveau de contrôle et de sécurité dans votre vie quotidienne. Mais attention, cette sécurité est-elle nécessaire ? N'êtes-vous pas en train de passer à côté de certains plaisirs pour satisfaire ce besoin de sécurité ? Réévaluez vos priorités au calme pour trouver le bon équilibre.

Verseau : Ce rétrograde vient percuter de plein fouet votre signe chers Verseau. Vous allez donc devoir vous accrocher un peu plus que les autres signes du zodiaque. Vous allez avoir l'impression que les étoiles vous en veulent personnellement. Pour résister à la tempête, éloignez-vous du champ de bataille, prenez le temps de méditer et réfléchir et remettez à demain les grandes actions ou décisions. Prendre le temps de s'observer et de grappiller un peu de sagesse ne pourra pas vous faire de mal.

Poisson : Vous qui aimez tant rêvasser et vous perdre dans vos pensées allez être (pardonnez-nous pour le jeu de mots) comme un poisson dans l'eau. Vous pourriez être envahis par de très fortes émotions pendant cette période mais attention à ne pas vous faire submerger et oublier d'autres aspects plus légers et positifs de votre vie. Prenez de la distance et cette nouvelle perspective devrait vous apaiser.