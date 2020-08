publié le 03/08/2020 à 10:47

Deux ans après l'effondrement du pont de Gênes, qui a fait 43 morts en août 2018, l'Italie se prépare à inaugurer en grande pompe le nouveau pont ce lundi 3 août. Pour les autorités, cet ouvrage doit être le symbole d'une Italie qui se relève mais pour les familles des victimes, ce discours est difficile à entendre, beaucoup refusent de se rendre à l'inauguration.

"Je repense à eux tous les jours, leur voix, leur visage, c'est impossible d'oublier. Je ne repasserai plus ici, voir cette hauteur, 80, 90 mètres, c'est terrifiant", témoigne Denise. "C'est le pont de l'orgueil pour plein de gens qui peuvent être fiers de l'avoir construit rapidement. Mais pour nous c'est le pont de la honte", explique sa belle-sœur.

"On a la rage parce que cela aurait pu être évité. On pourra être fier quand on aura puni les coupables, sans quoi ce pont ne servira jamais à rien", poursuivent-elles. Il faut dire que les proches des victimes ont été choqués de voir que les autorités italiennes prévoyaient une inauguration en grande pompe.

"On a subi des pressions pour y être mais on a compris que cela allait ressembler à un carnaval. On espère que ce nouveau pont a bien été construit mais on leur a surtout dit de se souvenir de nos morts parce que tout part d'eux", ont-elles ajouté.