et AFP

publié le 24/03/2019 à 07:49

Le calvaire prend fin au large de la Norvège. C'est ici qu'était bloqué depuis samedi 23 mars un paquebot de croisière, le Viking Sky, victime d'une panne dans des eaux périlleuses avec plus de 1.300 personnes à bord.



Ce dimanche, le navire a pu redémarrer trois de ses quatre moteurs et va être remorqué vers un port, ont annoncé les secours norvégiens. "Trois des quatre moteurs fonctionnent, ce qui fait que le bateau peut maintenant se déplacer de lui-même", a indiqué un porte-parole du Centre de secours pour le sud de la Norvège, Per Fjeld.

L'opération d'évacuation spectaculaire des passagers par hélicoptère, elle, continue. Selon la police, 338 des 1.373 occupants du Viking Sky ont déjà été ramenés vers la terre ferme après avoir été hélitreuillés un à un.

En début de matinée, le paquebot s'éloignait à une vitesse de 2 ou 3 noeuds du littoral jalonné de périlleux récifs au large de la région de Møre og Romsdal (ouest de la Norvège). Il va être pris en remorque et acheminé vers le port de Molde, ont indiqué les secours.

17 passagers hospitalisés

À 5h54 heure locale, 338 personnes avaient été évacuées et 17 hospitalisées, a indiqué le responsable des opérations de la police, Borge Amdam. Selon la police, la plupart des passagers sont britanniques ou américains.