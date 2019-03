Viking Sky Cruise Ship LOSES ENGINE, OVER 1300 EVACUATED, HIGH Waves In Norway!

publié le 24/03/2019 à 10:21

Les 1.373 occupants du paquebot Viking Sky on vécu un véritable calvaire. Samedi, ce bateau de croisière a été victime d'une panne de moteur au large du littoral norvégien. Dans des conditions météo particulièrement mauvaises avec des creux de 8 mètres et des vents particulièrement violents, un plan d'évacuation par hélicoptère a été mis en place.





Ce dimanche, le navire a pu redémarrer trois de ses quatre moteurs et va être remorqué vers un port, ont annoncé les secours norvégiens. La fin du calvaire approche donc pour les 1.373 personnes à bord qui ont bien cru être montées à bord du Titanic, comme peuvent en témoigner plusieurs vidéos amateurs qui circulent depuis hier. On peut voir la situation depuis l'intérieur du paquebot.

Mobilier à la dérive, plaques qui se décrochent du plafond et gilets de sauvetage sortis, ces images impressionnantes montrent également l'étonnant calme des passagers, réunis pour certains dans ce qui semble être la salle de spectacle du paquebot. Avant que le bateau de la Viking Sky ne soit finalement remorqué, 338 personnes avaient été évacuées par hélicoptère et 17 hospitalisées, a indiqué le responsable des opérations de la police, Borge Amdam.