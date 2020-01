publié le 28/01/2020 à 16:09

Qui a dit que les dates sur Tinder n'étaient pas des hommes attentionnés ? Une jeune femme allemande faisant un road-trip à travers la nature sauvage norvégienne a été sauvée en créant un compte sur l'application de rencontres !

La kite-surfeuse professionnelle Lonia Haeger voyageait dans un van dans la région de Norkapp accompagnée de deux amis quand elle s'est retrouvée coincée sur le flanc d'une montagne, sous un déluge de pluie verglaçante, rapporte le New York Post.

"Le moment où vous vous rendez compte que vous êtes impuissant contre Mère Nature", a-t-elle écrit à propos de l'incident sur Instagram, admettant qu'elle était terrifiée à l'idée de glisser sur la montagne ou bien d'être heurtée par une autre voiture.

Quand elle apprend que les secours sont trop loin pour pouvoir rapidement lui venir en aide, elle a alors une idée insolite qui va la sauver. Elle a décidé de déclencher l'application géolocalisée de rencontre Tinder pour trouver un célibataire à proximité qui pourrait lui venir en aide.

"Littéralement cinq minutes plus tard, j'ai eu un match avec Stian lauluten", a écrit la jeune femme sur les réseaux sociaux. "Encore cinq minutes plus tard, il est venu avec son bulldozer et a formé des lignes dans la glace. Nous l'avons suivi jusqu'à la prochaine place de parking et le lendemain, notre héros nous a installé des pneus avec des pointes !", explique-t-elle.

La jeune femme et ses deux amis ont ainsi pu continuer en toute sécurité leur road-trip vers la ville de Lofoten. L'histoire ne dit pas si ce bon samaritain aura réussi à obtenir un rendez-vous avec la jeune femme après son geste héroïque.