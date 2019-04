Tinder devient l'application la plus rentable devant Netflix

publié le 17/04/2019 à 14:33

Tinder est devenue la reine des applications, la plus rentable de tous les temps, tous stores confondus. Elle dépasse pour la première fois Netflix qui était en tête depuis trois ans. C'est ce que révèle une étude de Sensor Tower, un service d'analyse de données numériques. L'application de rencontres génère, à elle seule, 230 millions d'euros sur le premier trimestre de 2019. Netflix plafonne à 191 millions d'euros sur la même période.



Aujourd'hui, Tinder fédère plus de 4 millions d'utilisateurs qui ont souscrit à Tinder Gold, une alternative payante qui permet l'accès à des fonctionnalités particulières. Parmi elles, la possibilité de voir qui vous a "liké", d'obtenir plus de "like" et bien d'autres. L'application affiche une croissance insolente, gonflant son chiffre d'affaire de 64 millions d'euros en un an.

Netflix enregistre une baisse de près de 15% par rapport à ses revenus que dernier trimestre de 2018, qui s'élevaient à 226 millions d'euros. Cette chute est liée à la volonté de Netflix de s'affranchir de la "taxe Apple". En clair, il refuse de payer le géant du mobile américain, à chaque fois qu'un nouvel utilisateur s'abonne à sa plateforme via l'App Store d'Apple. Une taxe que refuse également Spotify, qui a décidé de mener son combat devant la Commission européenne.