New York : la surprenante restauration du terminal 5 de l'aéroport JFK, bijou des années 1960

publié le 17/05/2019 à 08:41

Une inauguration cette semaine à New York nous ramène à l'âge d'or de l'aviation civile, lorsqu'au début des années 1960, voler était encore synonyme d'élégance, de beauté, de calme. Les vols transcontinentaux essayaient alors de rivaliser avec le luxe des paquebots traversant l'Atlantique. Ceux qui n'avaient pas les moyens d'acheter un billet venaient se promener dans les aérogares.



C'est aussi à cette époque, en 1962, qu'a été inauguré un aéroport new-yorkais, que l'on appellera New York-John F. Kennedy, doté de l'une des plus belles aérogares du monde, le TWA Flight Center, qui deviendra ensuite la TWA, compagnie de légende dirigée par Howard Hughes.

Le superbe bâtiment blanc, conçu par Eero Saarinen, designer d'origine finlandaise, est un bijou d'architecture. En forme d'oiseau aux longues ailes, il semble prendre son envol. Les Américains le qualifie de "cathédrale de l'aviation", témoin de l'Amérique conquérante du début des années 1960. Il a été notamment été aperçu dans plusieurs films, dont Attrape-moi si tu peux de Steven Spielberg, avec Leonardo DiCaprio.

Une reconversion fidèle au lieu d'origine

Mais depuis la fin de la TWA, qui a fait faillite peu après le 11 septembre, le bâtiment était à l'abandon. Il n'a échappé aux bulldozers que parce qu'il a été classé, in extremis, monument historique. Il y a cinq ans, des travaux ont été engagés pour le restaurer. Ce qui n'a pas été facile puisque l'intérieur de l'édifice, gorgé d'amiante, s'était dégradé.



Le bâtiment n'étant plus adapté aux transports aériens de masse, nécessitant un dispositif de sécurité conséquent, et une galerie commerciale, a été transformé en hôtel de luxe. Le TWA Hôtel compte 500 chambres décorées avec des meubles Saarinen, il est également doté d'une immense piscine sur le toit.

Un Constellation de 1958 a été transformé en bar pour les clients de l'hôtel Crédit : Kevin Hagen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Le tableau d'affichage des vols a été restauré dans la même petite entreprise italienne qui l'avait conçu 57 ans auparavant. Les petits bruits de claquements mécaniques résonneront donc dans le hall de l'hôtel. Il sera possible aux clients de rejoindre le tarmac pour siroter un cocktail dans un authentique Constellation de 1958 transformé en bar.