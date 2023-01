Népal : un avion s'écrase avec 72 personnes à son bord, dont un Français

Un avion avec 72 personnes à bord s'est écrasé au Népal, dimanche 15 janvier, ont déclaré un responsable local et un porte-parole de la compagnie aérienne Yeti Airlines, précisant ignorer "s'il y a des survivants" : "Il y a 68 passagers à bord et quatre membres d'équipage (...) les secours sont en chemin, a déclaré Sudarshan Bartaula, de la compagnie Yeti Airlines, à l'AFP.

Au moins 29 personnes sont mortes dans l'accident de l'avion sur les 72 à bord, mais il y a eu quelques survivants, a déclaré dimanche un responsable à l'AFP. Sur les 68 passagers, figurent cinq ressortissants d'Inde, quatre Russes, deux Coréens, un Australien, un Argentin, un Irlandais et un Français, a rapporté Sudrashan Bardaula.

L'avion s'est écrasé entre l'ancien et le nouvel aéroport de Pokhara au centre du Népal. La carlingue était en feu et les sauveteurs tentaient d'éteindre l'incendie : "Des secours sont déjà arrivés sur place et tentent d'éteindre le feu", a ajouté Gurudutta Dhakal, précisant qu'ils étaient "concentrés d'abord sur l'extinction du feu et sur le sauvetage des passagers".

L'industrie aérienne népalaise a connu un véritable essor ces dernières années, transportant des marchandises et des personnes dans des régions difficiles d'accès, ainsi que des randonneurs venus faire du trekking et des alpinistes étrangers. Mais elle a souffert d'un manque de sécurité dû à une formation et une maintenance insuffisantes.

