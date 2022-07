Palais de justice de Paris, un relief représentant le blason de la justice et sa balance.

Injures racistes, excréments dans le jardin, vol de linge... De 2013 à 2020, cette septuagénaire aura littéralement fait de la vie des habitants de cette rue de Fameck, en Moselle, un enfer. La femme de 72 ans comparaissait cette semaine au tribunal correctionnel de Thionville pour "injures non publiques à caractère raciste" et "dégradations", rapporte le Républicain Lorraine.

Des faits commis auprès des voisins de son fils, chez qui elle résiderait régulièrement, et qui lui reprochent, entre autres, d'avoir volé du linge, déféqué sur leur pelouse, insulté leurs enfants, ou encore espionné leur courrier. Selon le quotidien régional, deux riveraines auraient également été traitées de "bougnoules".

Mais les plaintes déposées concernent aussi la dégradation d'un grillage. Une scène filmée par son propriétaire en juin 2022, et sur laquelle la vieille dame, diagnostiquée paranoïaque par l'expertise psychiatrique, est nettement reconnaissable. Peu de chances par ailleurs de les voir passer la fête des voisins ensemble, la vieille dame a été condamnée à ne plus se présenter aux abords de cette rue de Fameck pendant deux ans, au risque de deux ans d'emprisonnement et 30.000 euros d’amende. La septuagénaire pourrait faire appel.

