Fidel Castro, en bon "Líder Máximo", aura défendu, et pour une large part maintenu, l'île dans une architecture très conforme à celle de l'ex-URSS : une économie d'État, centralisée, bureaucratique et très peu efficace. Sa disparition va libérer un courant conduit notamment par son frère Raoul, l'actuel maître de La Havane favorable à une libéralisation des énergies et des talents locaux. C'est un mouvement moins idéologique que pragmatique. Cuba fait face à un sous-emploi massif et à la permanence d'un niveau de vie très bas.



Il est difficile de miser plus longtemps sur le modèle du communisme révolutionnaire. La récente autorisation de pratiquer des petits métiers par des travailleurs indépendants est l'un des exemples de cette évolution. Son succès a même conforté cette ligne d'ouverture : un tiers des emplois actifs à Cuba ressortent déjà du secteur non étatique.

La mort de Castro signe-t-elle la fin du boycott par les États-Unis ? Probablement pas à court terme. Donald Trump, comme le Congrès, sont toujours très opposés à toute levée des sanctions économiques. Cela va continuer de pénaliser Cuba. Mais c'est peut être aussi la chance de l'île. Une ouverture brutale dans le contexte actuel serait une secousse trop forte pour les Cubains.

L'île est en panne de croissance. Son dernier allié, le Venezuela, en faillite, ne livre plus de pétrole. Les prix des matières premières sont très bas et les structures délabrées du pays mettaient le pays sous une régence complète du très puissant voisin. Comme pour toute sortie de coma, celle Cuba devra se faire par paliers.

L'île a de nombreux atouts

Les Cubains vont tenter de valoriser leurs atouts, pas si minces. On connaît l'engouement touristique que suscite cette destination. C'est une manne de premier ordre en termes de devises et d'emplois. Mais il y en a d'autres : la jeunesse nombreuse et bien éduquée. Sa diaspora, forte, est rompue aux mécanismes de l'économie mondialisée.



Cela peut paraître paradoxal, mais il y a aussi le marché intérieur. Il est extrêmement pauvre. Le jour où la consommation va démarrer, cela va soutenir l'activité et cela va attirer les investisseurs étrangers.

Les entreprises françaises sont extrêmement présentes dans l'hôtellerie, elles rénovent l'aéroport de La Havane, elles sont présentes dans le nouveau port de Mariel. Mais elles ne sont pas les seules : les plus grandes entreprise du monde sont dans la file d'attente. Cuba, qui se rêve demain comme une Chine en modèle réduit, fait jouer la concurrence.

