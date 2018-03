publié le 26/11/2016 à 18:02

Avec le président Raul Castro, il a contribué au rapprochement entre les États-Unis et Cuba. En opposition à la première réaction lapidaire de son successeur Donald Trump, Barack Obama a réagi à la mort de Fidel Castro à l'age de 90 ans dans un long communiqué, exprimant son "amitié au peuple cubain".



Le 44e président des États-Unis, qui passera la main à Donald Trump à la Maison-Blanche le 20 janvier 2017, a souligné qu'"après plus d'un demi-siècle de discorde et de profonds désaccords politiques", son administration avait "travaillé dur pour aller de l'avant et bâtir un avenir dans lequel la relation entre nos deux pays ne soit pas définie par nos différences, mais par tout ce que nous partageons en tant que voisins et amis". "L'Histoire sera comptable et jugera de l'impact énorme de cette figure singulière sur le peuple et le monde qui l'entourent", poursuit le communiqué.

Les relations entre les deux anciens ennemis de la Guerre froide se sont réchauffées le 17 décembre 2014. Les deux États avaient rouvert leurs ambassades à l'été 2015. "Avec le décès de Fidel Castro, nous tendons la main de l'amitié au peuple cubain", a écrit le président. "Le peuple cubain doit savoir qu'il a un ami et partenaire aux États-Unis", a conclu le locataire de la Maison Blanche qui avait effectué en mars 2016 une visite historique à Cuba.