publié le 26/11/2016 à 09:50

Un page se tourne dans l’histoire de Cuba. Fidel Castro, père de la révolution, est décédé vendredi 25 novembre à l’âge de 90 ans. C’est son frère Raul, qui lui a succédé au pouvoir en 2006, qui a annoncé la nouvelle par une brève allocution à la télévision nationale. "Le commandant en chef de la Révolution cubaine est décédé à 22h29 ce soir", a-t-il indiqué. "Conformément à la volonté exprimée par le camarade Fidel, sa dépouille sera incinérée dans les premières heures" de la journée du samedi 26 novembre, a-t-il poursuivi.



Fidel Castro a exercé un pouvoir autoritaire sur Cuba depuis le coup d’État par les armes en janvier 1959. Ses détracteurs le considèrent même comme un dictateur. Sa position anti-américaine a conduit à l’une des plus graves tensions de la guerre froide entre les États-Unis et l’Union soviétique, avec la crise des missiles en 1962. Le "Lider Maximo", qui a vu défiler 11 président américains, se targue d'avoir éradiqué l'analphabétisme et mis en place un système de santé efficace et accessible aux 11,1 millions d'habitants de l'île.

Affaibli par une grave hémorragie intestinale, il laisse le pouvoir à son frère Raul en 2006. Ce dernier entame alors un processus d’ouverture du pays, notamment vers le tourisme, et engage une normalisation des relations avec les États-Unis. En parallèle, Fidel Castro reçoit célébrités et hauts dirigeants, comme François Hollande en 2015. Sa dernière apparition publique remonte au mois d’août, à l’occasion de ses 90 ans, en compagnie notamment de Nicolas Maduro, président du Venezuela, successeur d’Hugo Chavez.