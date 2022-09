Mort d'Elizabeth II : pourquoi la reine avait un lien spécial avec les présidents américains

Barack Obama et Elizabeth II lors des cérémonies du 70e anniversaire du Débarquement de Normandie

152. Elizabeth II et les présidents américains

Si Elizabeth II a composé avec quinze premiers ministres britanniques, elle a vu et rencontré quatorze présidents américains. Harry. S Truman, Dwight D. Eisenhower, John Fitzgerald Kennedy, Richard Nixon, Ronald Reagan, George H.W. Bush, Donald Trump… Nombreux sont les hommes d'État à avoir rencontré la reine d'Angleterre et parfois même, sans respecter le protocole à la lettre.

Sur un terrain de baseball avec George Bush, lors d'une valse à la Maison-Blanche avec Gerald Ford, ou de ballades équestres avec Ronald Reagan… Si la Reine a tissé une relation particulière avec l'Amérique et ses présidents, elle n'a jamais oublié le rôle central que l'alliance transatlantique a joué dans l'histoire britannique.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Elizabeth II a grandi avec le sentiment que les États-Unis sont venus sauver l'Europe, dans les jours les plus sombres de la guerre.

"C'est la leçon de ma vie. Les administrations dans votre pays et les gouvernements dans le mien, peuvent aller et venir. On peut avoir des désaccords de temps en temps. Mais nous devons toujours rester unis", déclarait-elle lors d'un dîner avec George W. Bush, en 2017.

