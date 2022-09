"God save the King" (Que dieu sauve le roi). Ce vendredi 9 septembre, pour la première fois depuis 70 ans, l'hymne britannique a résonné au masculin dans la cathédrale Saint-Louis de Londres. Quelques minutes après la première allocution du roi Charles III et en présence de la première ministre, Liz Truss, "God save the King" a été chanté à l'unisson à l'issue d'un office religieux en hommage à Elizabeth II.

Une scène qui a été filmée par le média dédié aux Windsor, Royal Central et publiée sur Twitter.

Depuis le couronnement d'Elizabeth II, le 2 juin 1953, l'hymne était devenu "God save the Queen". Un air que nous n'entendrons probablement plus jamais de notre vivant puisque l'ordre de succession prévoit que William devienne roi au décès de son père, puis ce sera au tour du prince Georges, aujourd'hui âgé de 9 ans, de gouverner.

"God save the King" redevient l'hymne officiel britannique et sera désormais entonné à l'occasion des cérémonies officielles.

