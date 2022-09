Charles III : tristesse, foi, William et Harry... Ce qu'il faut retenir du premier discours du roi

C'était un discours très attendu par les Britanniques et le reste du monde. Un discours que le roi Charles III peaufine certainement depuis de longues années. Ce 9 septembre 2022, le nouveau monarque britannique a pris la parole pour la première fois depuis la mort d'Elizabeth II. Une première adresse télévisée à destination de ses sujets. L'occasion de revenir sur l'incroyable vie de sa mère, ses ambitions pour l'avenir et de graver dans le marbre les rôles de ses deux fils William et Harry.

Le roi Charles a naturellement évoqué, tout au long de son discours de près de 10 minutes, le règne probablement indépassable de sa mère Elizabeth II. La prenant comme un exemple, il a rapidement évoqué sa tristesse avant de promettre de rester roi jusqu'au bout de sa vie et de servir la couronne, comme sa mère avant lui.

1 - Roi, jusqu'au bout

Charles III a promis de servir les Britanniques toute sa vie, reprenant l'engagement qu'avait pris sa défunte mère Elizabeth II à son 21 anniversaire. "Je renouvelle devant vous cet engagement de service tout au long de la vie", a déclaré Charles qualifiant Elizabeth II d'"inspiration et d'exemple" pour lui et sa famille.

2 - William et Kate, les nouveaux prince et princesse de Galles

Charles III a tenu à rappeler l'ordre de succession au trône britannique. Comme le veut la tradition, le prince héritier, premier dans l'ordre de succession, est le "prince de Galles". C'est d'ailleurs ainsi que l'ancien "prince Charles" était communément surnommé. Maintenant qu'il est roi, Charles III peut confier ce titre très important à son hériter, le prince William. L'épouse de l'héritier reçoit aussi le titre très important de princesse de Galles. La dernière à porter ce titre était Diana Spencer. C'est désormais Kate Middleton, qui a aussi à l'annulaire la bague de fiançailles de Diana, qui va reprendre ce titre.

3 - L'amour pour Harry et Meghan

Le roi Charles III a exprimé vendredi, lors de sa première allocution télévisée comme souverain, son "amour" pour son fils Harry et son épouse Meghan, dont la rupture avec la monarchie pour s'installer en Californie a ébranlé la famille royale. "Je veux aussi exprimer mon amour pour Harry et Meghan alors qu'ils continuent de construire leur vie à l'étranger", a déclaré le souverain, dont les relations sont, selon la presse britannique, très dégradées avec son fils cadet.

4 - La foi anglicane face aux fois britanniques

Charles III n'est pas seulement roi du Royaume-Uni, il est aussi devenu le premier personnage de l'Église anglicane. À ce titre, une bonne partie de son discours évoquait la question religieuse. Une religion centrale pour lui, mais qu'il ne veut pas écrasante. Charles III a promis de respecter le système parlementaire, la constitution mais aussi les croyances d'un Royaume-Uni devenu multiculturel.

5 - Transmettre ses oeuvres de charité

Maintenant qu'il est roi, Charles III n'aura plus le temps de se consacrer entièrement à ses bonnes œuvres et autres fondations. Ce qui représentait le plus gros de sa vie de prince va désormais être transmis à d'autres, probablement des membres de la famille royale ou des personnalités de la vie civile.

6 - Un message d'affection pour sa mère et son père

Pour terminer son allocution, Charles III a repris une image toute religieuse pour saluer la mémoire de sa mère. "Je souhaite que vous puissiez tirer de la lumière de sa force et son exemple", a-t-il dit avant d'avoir une pensée pour sa "maman" qui "entamait son dernier grand voyage" avant de rejoindre son père, le prince Philip, décédé le 9 avril 2021 à Windsor.

