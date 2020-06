Mort d'Abdelmalek Droukdal : un chef historique du jihad au Maghreb

publié le 06/06/2020 à 12:53

Le leader d'Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), l'Algérien Abdelmalek Droukdal, a été neutralisé par les forces françaises dans le nord du Mali, près de la frontière algérienne. L'annonce a été faite sur Twitter vendredi 5 juin par Florence Parly, la ministre des Armées, qui évoque un succès majeur.

Abdelmalek Droukdal, l'imposant barbu, ce chimiste fasciné dès sa jeunesse par les actions des combattants algériens du fils, passait régulièrement encore la frontière entre son pays et le Mali pour y semer le chaos. Début juin, sa présence avait été confirmée au nord-ouest de Tessalit, ce qui a entraîné l'opération destinée à l'éliminer.

C'est en 2006 que ce fidèle al-Zarqaoui avait justement fait allégeance à Al-Qaïda après avoir pris la direction du redoutable groupe salafiste pour la prédication et le combat, le GSPC. Ces deux ennemis déclarés étaient la France et le gouvernement algérien, accusés d'être un traître au service de Paris.

A son actif, des enlèvements, des assassinats et de multiples attentats dirigés à la fois contre les militaires, mais aussi la population civile du Sahel. Des centaines de victimes. Il avait pour but d'imposer la charia, la loi islamiste dans cette région étape par étape, et en faire ainsi le foyer idéal pour attirer de nouveaux fidèles étrangers, prêts à repartir ensuite perpétrer des attaques en Afrique et en Europe.