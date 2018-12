"Mon père était un scientifique et il adorait la vie", confie Lucy Hawking

et Capucine Trollion

publié le 19/12/2018 à 12:17

Astrophysicien de renom mais aussi lanceur d'alerte, Stephen Hawking, décédé en mars 2018, laisse un ultime message dans un livre posthume. Sa fille, Lucy Hawking, vice-présidente du National Star College, spécialisé dans le handicap, en parle au micro de RTL.



Paru aux éditions Odile Jacob, Brèves réponses aux grandes questions est "le testament de mon père", démarre Lucy Hawking. Comprendre l'univers et le faire comprendre, c'était l'une des raisons de vivre de Stephen Hawking. "Il était un scientifique et il adorait aussi la vie. Et il aimait beaucoup faire des explications pour les gens qui ne sont pas scientifiques", poursuit Lucy Hawking.

Brèves réponses aux grandes questions tient sa promesse et répond à de nombreuses questions sur le voyage dans le temps ou encore l'existence d'une intelligence ailleurs que sur notre Terre. "Ce sont des conversations que nous avons eues quand j'étais petite. En lisant ce livre, j'ai l’impression que mon père est toujours avec nous. Son désir de participer au monde est de nous laisser ce message. Parce que nous vivons une époque très fragile, nous avons besoin de cet éclairage qu'il apporte".