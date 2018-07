publié le 31/03/2018 à 10:16

Dernier au revoir avant son voyage vers les étoiles. Les funérailles de Stephen Hawking se déroulent ce samedi 31 mars, dans l'après-midi, à Cambridge, en Angleterre. La cérémonie aura lieu dans l'église St Mary the Great de la célèbre université de la ville, à deux pas du Gonville and Caius College où l'astrophysicien a travaillé pendant plus de 50 ans. Les obsèques de cet athée convaincu se dérouleront dans l'intimité à partir de 14 heures - 15 heures en France.



Famille, amis et collègues seront réunis pour rendre hommage à l'homme de sciences décédé le 14 mars dernier, dont le génie et le handicap physique avaient fait une personnalité mondialement connue. "La vie et le travail de notre père a signifié tant de choses pour tant de gens, croyants comme non croyants. Ainsi, le service sera à la fois inclusif et traditionnel, reflétant l'envergure et la diversité de sa vie", ont indiqué ses enfants, Lucy, Robert et Tim, dans un communiqué.



"Notre père a vécu et travaillé à Cambridge durant plus de 50 ans. (...) C'est pour cette raison que nous avons décidé d'organiser ses funérailles dans la ville qu'il aimait tant et qui l'aimait en retour", ont-ils expliqué. La famille a demandé à six personnes issues de l'université de Cambridge de porter son cercueil.