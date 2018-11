publié le 09/11/2018 à 13:35

Cette vente était menée par la maison d'enchères Christie's et a été marquée par la vente d'objets ayant appartenu au scientifique Stephen Hawking, décédé le 14 mars 2018 à l'âge de 76 ans, ainsi qu'à d'autres scientifiques connus, tels qu'Einstein, Darwin et Newton. Le montant total rapporté par cette vente aux enchères se solde à 1,8 million de livres, soit un peu plus de 2 millions d'euros.



Parmi la cinquantaine d'objets mis en vente, la pièce phare était une des cinq copies de sa thèse de doctorat, de 117 pages, datant de 1965 et acquise à elle seule pour la coquette somme de 548.750 livres sterling (soit environ 670.000 euros).



Parmi les autres objets de la vente, se trouvaient notamment l'ancien fauteuil roulant du scientifique (qu'il utilisait entre 1980 et 1990 et qui a été vendu à près de 344.000 euros), des médailles de distinction et de nombreux travaux du chercheur (dont plusieurs écrits sur les trous noirs, la structure de l'Univers et l'espace temps).

L'ensemble des bénéfices seront distribués à la Fondation Stephen Hawking et à la Motor Neurone Disease Association, une association caritative qui favorise l'accès aux soins et à la recherche pour les personnes souffrant de maladies neuromusculaires.