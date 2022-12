Mission Artémis : la capsule Orion réussie son retour sur Terre

25 jours après avoir quitté la Terre, direction la Lune, la capsule Orion a amerri ce dimanche dans l'Océan Pacifique au large de l'île mexicaine de Guadalupe. Cette étape réussie met donc un terme à la mission test Artémis 1, chargée de préparer le retour des humains sur la Lune dans les années qui viennent. Concernant ce test, il avait pour but de tester, dans ces conditions, le bouclier thermique de la capsule, le plus grand jamais construit.

Le patron de la Nasa, Bill Nelson, s'est félicité de ce succès dans un communiqué : "Depuis des années, des milliers de personnes se sont consacrées à cette mission. Ce jour marque une grande réussite pour la Nasa, les Etats-Unis, nos partenaires internationaux, et toute l'humanité."

Chargée des opérations de récupération, Melissa Jones a elle souligné "l'amerrissage absolument parfait" réalisé par la capsule.

Une descente vertigineuse

La capsule, qui ne comportait pas d'astronaute à bord, est entrée dans l'atmosphère terrestre à une vitesse de 40.000 km/h, et a dû supporter une chaleur infernale de 2.800°C, soit la moitié de la température de la surface du Soleil. Il a ensuite débuté sa vertigineuse descente dans l'atmosphère, pour finalement atteindre une vitesse d'environ 30 km/h au moment de toucher l'eau.

Peu après l'amerrissage, des hélicoptères ont survolé le vaisseau spatial, qui ne montrait pas de dégâts apparents. Orion devait être laissée deux heures dans l'eau afin de collecter des données. La capsule sera ensuite transportée jusqu'à San Diego.

2,2 millions de kilomètres

Le succès de cette mission était crucial pour la Nasa, qui a investi des dizaines de milliards de dollars dans le programme américain de retour sur la Lune appelé Artémis. Après avoir ramené des humains sur la surface lunaire, son but est de préparer un futur voyage vers Mars.

Depuis son décollage le 16 novembre dernier, le vaisseau a parcouru près de 2,2 millions de kilomètres dans l'espace. Il a survolé la Lune à seulement 130 kilomètres de sa surface, et s'est aventuré jusqu'à plus de 430.000 km de la Terre, soit plus loin que tout vaisseau habitable auparavant.

La mission Artemis 2 prévoit d'emmener des astronautes faire le tour de la Lune sans s'y poser en 2024 puis Artemis 3 doit marquer le retour des humains à la surface lunaire en 2025 ou 2026.

