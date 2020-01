Mexique : une tombola pour gagner l’avion du président

publié le 24/01/2020 à 02:02

Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador tente par tous les moyens de se débarrasser de son Boeing Dreamliner 787. Une tombola pourrait être lancée pour renflouer les caisses de l’État.

Curieuse proposition pour booster le budget de l’État mexicain. Une tombola de six millions de tickets à 500 pesos chacun (24 euros) pourrait être mise en place pour tenter de vendre l’avion présidentiel, un Boeing Dreamliner 787.

Pour le président Andrés Manuel López Obrador, la vente de l’appareil, acheté par son prédécesseur Enrique Peña Nieto, permettrait de financer "des programmes d’aides aux populations les plus démunies", rapporte la Voix du Nord. Le nouveau propriétaire pourra même compter sur l’aide de l’État pour couvrir les frais de fonctionnement du gros porteur s’il n’en a pas les moyens.



Financer des programmes de lutte contre la pauvreté

Le chef d’État mexicain avait tenté de vendre son Boeing en décembre 2018 à une valeur de 220 millions d’euros (aujourd’hui estimé à 117 millions d’euros). Cet appareil, d’une capacité de près de 300 passagers en temps normal, peut transporter 80 personnes. Faute d’acheteur potentiel, le président a ensuite proposé d’échanger l’appareil contre du matériel médical américain, de louer à l’heure ou de le vendre en actions à des investisseurs, d'après CNN Español.

La maintenance du Boeing 787 a déjà coûté plus d’un million d’euros au gouvernement mexicain, d’après le Guardian, un luxe inutile pour le président Andrés Manuel López Obrador qui effectue ses déplacements en vols commerciaux. Il a d’ores et déjà mis aux enchères 39 hélicoptères et 33 jets privés et avions gouvernementaux pour financer des programmes de lutte contre la pauvreté.