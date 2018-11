et Cécile De Sèze

publié le 29/11/2018 à 09:29

C'est une information d'utilité publique. Ce n'est pas très appétissant mais impossible de passer à côté. Une étude britannique menée par le journal Metro et l'université métropolitaine de Londres est relayée par le HuffPost, le mercredi 28 novembre.



Les chercheurs ont examiné des écrans tactiles des restaurants McDonald's de Londres et de Birmingham. Les résultats sont terrifiants, ils comportent tous des traces de matières fécales, de "coliformes fécaux". Les chercheurs eux-mêmes étaient étonnés.



"Nous étions tous surpris de la quantité de bactéries intestinales et fécales présentes sur les machines. Ces (bactéries) provoquent le type d'infections que les gens contractent dans les hôpitaux", a réagi l'un d'eux, peut-on lire encore dans l'article. Également sur les écrans, des traces de Staphylocoque qui peut provoquer une intoxication sanguine, poursuit le site.

Le HuffPost conseille alors : "Venez comme vous êtes, mais lavez-vous les mains".