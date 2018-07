publié le 27/02/2018 à 13:50

Un ingrédient surprise et une "erreur inadmissible". Une femme originaire de la région de Libourne en Gironde, a fait une surprenante découverte en dégustant son wrap, récupéré au drive McDonald de La Sauve. "Quand j’ai sorti le morceau de ma bouche, j’ai déroulé deux morceaux de bout de doigt en latex avec du sang à l’intérieur", détaille-t-elle, interrogée par Sud Ouest.



Lorsqu'elle contacte ledit fast-foot, son exaspération ne fait qu'augmenter quand, en compensation, un employé lui propose de lui offrir un autre sandwich gratuitement. "Mon interlocuteur disait ne pas comprendre, que ce n’était pas possible, car de ce côté-là de la cuisine, on n’utilisait pas de gants. Puis il m’a proposé de revenir pour nous offrir un wrap", explique la femme. Cette dernière a décidé de porter plainte contre le géant du burger.

"Si ça avait été une petite erreur, un morceau de papier retrouvé dans mon sandwich, je n’aurai rien dit. Mais là, il y avait du sang. Qui me dit que la personne qui a saigné n’est pas atteinte du Sida, de l’hépatite ou d’une autre maladie. Un enfant aurait pu l’avaler. C’est inadmissible", s'agace-t-elle, l'expliquant dans un message posté sur Facebook.

Dans un communiqué relayé par Sud Ouest, la direction du fast-food a finalement réagi. "La direction du restaurant de Bordeaux La Sauve déplore vivement cet incident et a pris avec beaucoup d’attention l’émotion de la cliente. Nous tenons à présenter nos excuses à notre cliente pour la gêne occasionnée (...). La direction met tout en œuvre pour qu’un tel incident ne se produise pas. C’est pourquoi nous avons à cœur de faire toute la lumière sur les faits."