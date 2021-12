Match de la honte au Portugal : les joueurs du Belenenses touchés par le variant Omicron

Une "honte". Les médias portugais ont fustigé la rencontre opposant le Belenenses SAD au Benfica Lisbonne, le samedi 27 novembre. Frappée de plein fouet par l'épidémie de Covid-19, l'équipe à domicile n'avait pu aligner que neuf joueurs sur le terrain, dont deux gardiens. Après une mi-temps à sens unique, où le Benfica inscrit sept buts à son adversaire en infériorité numérique, la seconde mi-temps débute à sept contre onze puis s'achève quelques secondes plus tard, après qu'un joueur du Belenenses sort sur blessure. Réduite à six joueurs, l'équipe à domicile a perdu le match par forfait.

Avant la rencontre, 13 cas de Covid-19 avaient été identifiés chez les footballeurs du Belenenses SAD. Ce lundi 29 novembre, l'Institut national de santé (Insa) a révélé que ces cas étaient très probablement liés au variant Omicron. "Les tests préliminaires effectués par l'Insa suggèrent fortement que tous les treize cas associés aux joueurs du Belenenses SAD sont liés au variant préoccupant Omicron", a indiqué cette agence publique dans un communiqué, en précisant que "l'un d'entre eux avait récemment voyagé en Afrique du Sud".

Interrogée par le média portugais SIC Notícias, la directrice générale de la Santé portugaise, Graça Freitas, précise que pour les athlètes contaminés "il y a un isolement plus proactif, plus intense et un test plus intense des contacts". Elle ajoute par ailleurs que les joueurs du Benfica vont également être dépistés "par précaution".