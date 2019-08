et AFP

publié le 09/08/2019 à 18:19

Les trois jeunes femmes belges menacées de mort pour avoir porté des shorts sur un chantier au Maroc ont décidé de rentrer chez elles et aucun nouveau groupe de bénévoles ne sera envoyé dans ce pays, ont annoncé les organisateurs belges de ces camps.

Le groupe comptait 37 jeunes, majoritairement des jeunes filles, venues travailler bénévolement pendant leurs vacances au terrassement d'une voie d'accès dans le village d'Adar, près de Taroudant, au Sud du Maroc. Un jeune instituteur marocain a protesté contre le fait qu'elles travaillaient en short et a appelé sur les réseaux sociaux à les décapiter. Un député marocain a pour sa part dénoncé leur tenue "légère".

"Nous avons reçu le conseil de ne pas envoyer de nouveaux groupes au Maroc. Nous allons suivre cet avis et nous avons décidé d'annuler tous les camps suivants au Maroc", a annoncé l'association flamande Bouworde sur son site internet.

L'instituteur marocain a été arrêté et va être poursuivi pour "incitation à des actes terroristes", a indiqué la Sûreté marocaine. Son appel à la décapitation a rappelé l'assassinat de deux touristes scandinaves perpétré en 2018 par des Marocains radicalisés au nom du groupe jihadiste Etat islamique.

Plusieurs médias, dont la télévision publique ont relayé un appel à manifester en short samedi sur une plage de Casablanca. Une initiative lancée par une page Facebook intitulée "Yes we short", après une pétition "Tous en short" qui a recueilli plus de 1.000 signatures, dont celles d'une cinquantaine de personnalités marocaines.