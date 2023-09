Maroc : le roi Mohammed VI se trouvait en France au moment du séisme

Plus de 2.000 morts et plus de 2.000 blessés. C'est le dernier bilan provisoire du séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre. Un deuil national de trois jours a débuté ce dimanche 10 septembre tandis que les opérations de recherche se poursuivent dans les décombres.

Durant les premières heures qui ont suivi le séisme, le roi du Maroc a brillé par son absence avant d'apparaître samedi 9 septembre lors d'une réunion de travail à Rabat. Selon les informations de M6 confirmant celles du Parisien, Mohammed VI se trouvait en France, où il ne s'était pas rendu depuis juin 2022, au moment de cette catastrophe. Une information non-confirmée par les autorités françaises.



Il y serait arrivé le 1er septembre dernier pour des raisons médicales. Il souffre en effet d'une maladie immunitaire qui menace le cœur, la sarcoïdose. Mohammed VI a décollé samedi 9 septembre d’un aéroport parisien en fin de matinée pour rejoindre le Maroc.

