publié le 14/07/2018 à 09:23

Aucun weekend ne peut-être plus tricolore que celui-ci. Tandis que l'équipe de France de football dispute dimanche 15 juillet la finale de la Coupe du Monde de football, ce samedi 14 juillet accueille le traditionnel défilé sur les Champs-Élysées, à Paris, lors de la fête nationale. L'occasion pour Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, invitée de RTL ce 14 juillet, de dresser un bilan positif de l'image que les Français ont de l'armée.





"Je crois que le regard sur nos armées a considérablement évolué, est devenu positif, estime Geneviève Darrieussecq. Nos armées recrutent 20.000 jeunes par an et n'ont pas de problème de recrutement. Il y a donc une attractivité, parce que je crois que les missions des armées parlent à la population, qui sent parfaitement l'importance de ce qui est mené en termes de sécurité pour notre pays". Cette considération a, selon la secrétaire d'État, "beaucoup changé avec l'arrivée du terrorisme".

En 2016, 265.000 militaires étaient engagés dans l'armée française, dont 17.000 à l'étranger. "Je pense que nous avons redéfini la mission Sentinelle l'année dernière, pour la rendre plus adaptée aux besoins du pays, plus mobile, plus imprévisible et aussi plus efficiente. Cela fonctionne très bien, estime Geneviève Darrieussecq. Et je crois que notre action, sur le terrain extérieur, ne peut pas être pour l'instant diminuée et au contraire sera maintenue tant que les choses seront nécessaires."