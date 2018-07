Côte d'Ivoire : un soldat français tué dans un crash d'hélicoptère

et AFP

Un soldat français a été tué et un autre gravement blessé mardi dans le crash d'un hélicoptère militaire français près d'Abidjan, selon une source militaire française.



L'hélicoptère de type Gazelle s'est écrasé vers 17 heures (locales et GMT) à Modeste, un village situé à une dizaine de kilomètres à l'est de la capitale économique ivoirienne, tout près de la côte, selon cette source qui s'exprimait sous couvert d'anonymat.



L'hélicoptère appartient aux Forces françaises en Côte d'Ivoire (FFCI), qui disposent d'une base importante près de l'aéroport d'Abidjan, toujours selon cette source.

On ignorait dans l'immédiat les causes de l'accident.

