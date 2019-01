Lev Landau, prix Nobel de physique en 1962, naissait il y a 111 ans

publié le 22/01/2019 à 08:38

Ce 22 janvier 2019, le physicien russe Lev Landau, de son vrai nom Lev Davidovitch Laudau aurait eu 111 ans. Google rend hommage au prix Nobel de physique 1962, une distinction qui l'avait récompensé pour son travail autour de l'état condensé de la matière, notamment de l'hélium liquide.



Lev Landau a été ce que l'on appelle, précoce. Il savait lire dès l'âge de 4 ans, et termine ses études secondaires à l'âge de 13. En 1922, il s'inscrit à l'université où il étudie les mathématiques et la physique, et devient le plus jeune des étudiants.

Celui qui a toujours refusé d'adhérer au Parti communiste n'échappe pas aux purges staliniennes et se retrouve en prison pendant un an en 1938, accusé d'espionnage au profit de l'Allemagne nazie. Cette année de détention lui laissera des séquelles psychologiques à vie.

Il poursuit néanmoins ses travaux scientifiques et obtient le prix Nobel 23 ans plus tard. Cette année couronnée de succès sera également marquée par un événement tragique. Le 7 janvier 1962, Lev Landau est victime d'un grave accident de voiture, dont les conséquences seront terribles. Sa personnalité change, et il n'est plus en capacité de continuer ses recherches scientifiques. Lev Landau décédera quelques années plus tard, le 1er avril 1968, à l'âge de 60 ans.