Conséquence inattendue de la guerre en Ukraine, des restaurants et des épiceries russes sont boycottées, chez nous en France. Avec parfois un total contresens... Ainsi, une chaine de restaurants canadien, spécialiste de la "Poutine", ce plat à base de frites, de fromage et de sauce brune - a essuyé nombre d'insultes et de menaces. Des clients étaient persuadés qu'il y avait un lien entre ce met québécois et le président russe.

On constate ce boycott dans la capitale avec des conséquences économiques dramatiques pour ces professionnels qui ont beau le répéter, ils n'ont rien à voir avec la guerre. Dans le XVIe arrondissement de Paris, "La cantine russe" est placée sous protection policière.

Idem pour la "Table des Russes", dont la gérante raconte recevoir des appels téléphoniques menaçants tous les jours. "Aujourd'hui, on a fait zéro couvert le matin, zéro couvert le soir", déplore-t-elle, y compris avec les plateformes de restauration à emporter.

"Nous sommes ambassadeurs de l'art culinaire, on n'a rien à voir avec la guerre, on est contre la guerre", affirme-t-elle. D'autres, comme la "Maison russe", ont décidé de changer de nom. Elle se fait désormais appeler "Maison R."

